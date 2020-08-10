Глава Новосибирской области поручил упростить процедуру оказания господдержки аграриям

НОВОСИБИРСК, 10 августа. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области, где из-за засухи режим ЧС введен в 17 из 30 районов, Андрей Травников поручил Минсельхозу региона упростить процедуру предоставления господдержки аграриям, чтобы избежать многократной подачи необходимых документов на перепроверку. Об этом он сообщил во время оперативного совещания областного правительства в понедельник.

На начало августа режим ЧС муниципального уровня из-за пересыхания почвы ввели в 17 из 30 районов области, большая часть из них расположена на юге и юго-западе региона. Сейчас на территории пострадавших районов проводится оценка ущерба, нанесенного аграриям. Предварительно, он оценивается в полмиллиарда рублей. Рассчитывать на полное возмещение смогут только четыре сельхозпредприятия Новосибирской области, вовремя застраховавшие посевы, в остальных случаях - ущерб будет компенсирован хозяйствам лишь наполовину.

"Аграрии сообщают, что при подаче документов проходят неоднократные проверки, выявления замечаний и возврат документов на исправление. Причем бывает, что это происходит трижды - каждый раз пакет документов попадет к новому специалисту, и каждый раз новый специалист находит новые замечания. Просьба обратить внимание, чтобы эта мелочь не портила результат усилий, которые мы предприняли за полтора года. Вместе с коллегами из районов отработайте процедуру, чтобы это не портило впечатление от наших усилий", - сказал Травников.

Министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко сообщил, что для решения проблемы министерством было решено продлить срок подачи документов на господдержку для сельхозпроизводителей.

В структуре экспорта Новосибирской области значительную долю занимает продукция агропромышленного комплекса. Барабинская степь, находящаяся в пределах Новосибирской и Омской областей, - важнейший район молочного животноводства, маслоделия и земледелия всей Западной Сибири.