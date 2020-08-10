Третий этап снятия ограничений в Алтайском крае планируют начать через две недели

БАРНАУЛ, 10 августа. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю при благоприятной эпидемиологической обстановке готово начать третий этап снятия введенных из-за коронавируса ограничений через две недели. В список учреждений, которым разрешат работу, должны попасть театры, кинотеатры и бассейны, сообщила в понедельник на пресс-конференции замруководителя управления ведомства Ульяна Калинина.

"Если говорить о кинотеатрах, театрах и бассейнах, <...> в течение 14 дней мы будем наблюдать за эпидситуацией, и если она позволит, будет принято решение об их открытии", - сказала Калинина.

О втором этапе снятия ограничений было объявлено 7 августа, было разрешено открыться спортивным объектам, заведениям общепита с соблюдением всех санитарных требований, паркам и ряду других организаций.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Алтайском крае на сегодня составило 10 094, за прошедшие сутки в крае выявлено 95 инфицированных, выздоровели 45 пациентов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 19,6 млн человек, свыше 727 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 887 536 случаев заражения, выздоровели 693 422 человека, умер 14 931. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.