В Иркутской области семь населенных пунктов попали в зону задымления от лесных пожаров

ИРКУТСК, 10 августа. /ТАСС/. Семь населенных пунктов Иркутской области оказались в зоне задымления в результате лесных пожаров, превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода в воздухе не зафиксировано. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Снимки, сделанные в ходе космического мониторинга, отражают зону дымового шлейфа, в которую попали семь населенных пунктов в трех районах области. <…> По данным стационарных пунктов наблюдения Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышений предельно допустимой концентрации по оксиду углерода не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В Иркутской области, по состоянию на 15:00 (10:00 мск) понедельника, действуют 14 природных пожаров на площади 883 га.