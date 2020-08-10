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Лесные пожары в Сибири

В Иркутской области семь населенных пунктов попали в зону задымления от лесных пожаров

В региональном главке МЧС отметили, что высокого загрязнения воздуха и превышений ПДК по оксиду углерода не зафиксировано
Зона дымового шлейфа на снимке, сделанном в ходе космомониторинга ГУ МЧС России по Иркутской области
Описание
Зона дымового шлейфа на снимке, сделанном в ходе космомониторинга
© ГУ МЧС России по Иркутской области

ИРКУТСК, 10 августа. /ТАСС/. Семь населенных пунктов Иркутской области оказались в зоне задымления в результате лесных пожаров, превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода в воздухе не зафиксировано. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Снимки, сделанные в ходе космического мониторинга, отражают зону дымового шлейфа, в которую попали семь населенных пунктов в трех районах области. <…> По данным стационарных пунктов наблюдения Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышений предельно допустимой концентрации по оксиду углерода не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В Иркутской области, по состоянию на 15:00 (10:00 мск) понедельника, действуют 14 природных пожаров на площади 883 га.

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РоссияЛесные пожары в СибириИркутская область
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