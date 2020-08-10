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В Туве возбуждены уголовные дела из-за невыплаты зарплаты 215 работникам двух предприятий

Долг составляет около 5 млн рублей

ТАСС, 10 августа. Уголовные дела в отношении руководителей двух предприятий, в том числе муниципального, возбудили в Туве. Долг перед 215 сотрудниками составил почти 5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

"Возбуждены уголовные дела о невыплате заработной платы в отношении директоров двух организаций города Кызыла, <...> установлено, что в организациях имеется задолженность по заработной плате в общей сумме 714 тыс. рублей и 4 млн 255 тыс. рублей соответственно", - говорится в сообщении. Заработная плата не выплачивалась 215 работникам.

В невыплате подозреваются директор муниципального предприятия "Енисей", управляющей компании для более 250 домов в Кызыле, и глава частной управляющей компании "Ангарский", в управлении которой более 50 домов. Уголовные дела возбуждены по ст. 145.1 УК РФ - "Невыплата заработной платы", максимальное наказание по которой предусматривает 1 год лишения свободы.

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