Договоры о купле-продаже ТЭЦ Ярового на Алтае признали недействительными

БАРНАУЛ, 10 августа. /ТАСС/. Суд апелляционной инстанции подтвердил решение Арбитражного суда о признании договоров купли - продажи проблемной ТЭЦ города Яровое в Алтайском крае, где введен режим ЧС из-за проблем с теплоснабжением, недействительными. Об этом сообщается в понедельник на сайте правительства региона.

Краевые власти 22 ноября 2019 года ввели в Яровом режим ЧС. Температура в квартирах и соцобъектах в городе, где проживают около 17 тыс. человек, составляла менее 18 градусов тепла, что не соответствует нормативам. На ТЭЦ работал один котел из трех, оборудование там изношено, а уголь, пришедший ранее, имел высокое содержание влаги и смерзался при низких температурах.

"Суд апелляционной инстанции подтвердил решение Арбитражного суда края о признании договоров купли-продажи имущественного комплекса ТЭЦ в городе Яровое от 2016 года недействительными. Администрация города готовит ТЭЦ к отопительному сезону на правах собственника", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства региона, администрация города получила резолютивную часть решения суда, проведена регистрация прав собственности муниципалитета на имущественный комплекс ТЭЦ. Сейчас эксплуатацией ТЭЦ занимается МУП "ЯТЭК". В перспективе ТЭЦ предполагается передать в концессию, а концессионера выберут в результате конкурса.

Власти края оказывают Яровому значительную финансовую помощь при подготовке к зиме, на ремонт оборудования направлено около 35 млн рублей. МУП "ЯТЭК" ведет работы на ТЭЦ по подготовке к отопительному сезону.