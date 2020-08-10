Центральные районы Красноярского края попали в зону задымления от лесных пожаров

КРАСНОЯРСК, 10 августа. /ТАСС/. Дым от лесных пожаров накрыл центральные районы Красноярского края, синоптики связывают это с горящей тайгой в соседних регионах. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования края.

Результаты проб воздуха в Красноярске показали превышения концентраций по диоксиду азота в 1,2 раза. Диоксид азота - это газ, который образуется при сжигании любого вида топлива.

"В Среднесибирском УГМС рассказали, что в настоящее время они фиксируют северо-восточное направление ветра и пониженную влажность 50-60%. Задымление наблюдается по всем центральным районам края <...>. Учитывая, что в воздухе присутствуют мелкие частицы горения, специалисты предполагают, что это может быть связано с действующими в соседних регионах лесными пожарами. Данную информацию подтверждают космоснимки, которыми располагают сотрудники краевого Гидромета", - сообщили в министерстве.

В ведомстве сообщили, что увеличилось количество звонков на телефон горячей линии. Люди жалуются на дымку, которую наблюдают в Красноярске. В связи с этим инспекторы Минэкологнии края и передвижная эколаборатория перешли на усиленный режим работы.

В самом Красноярском крае на 15:00 (11:00 мск) горит 2 тыс. га леса. На территории соседней Якутии действует 120 природных пожаров на пройденной огнем общей площади более 258 тыс. га.