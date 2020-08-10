Капремонт аварийной школы в деревне Суйга Томской области завершат до 1 сентября 2021 года

ТОМСК, 10 августа. /ТАСС/. Капитальный ремонт в школе деревни Суйга Молчановского района, которую осенью 2019 года закрыли из-за аварийного состояния, должен завершиться до 1 сентября 2021 года, сообщил ТАСС в понедельник глава Молчановского района Юрий Сальков. В настоящее время 78 учеников школы продолжают обучение в деревенской больнице.

"Ремонт будет переходящий на следующий год, мы, конечно, будем ускорять эти процессы, но ремонт будет завершен в следующем году. И однозначно ремонт будет завершен до начала следующего учебного года. Будет капитальный ремонт перекрытий и отделка. Сейчас будем готовить и согласовывать с департаментом строительства аукционную документацию", - сказал Сальков.

Районные власти в сентябре 2019 года закрыли здание школы в деревне Суйга, в которой учатся 78 человек, из-за угрозы жизни и здоровью учеников. Учебный год школьники начали в помещении деревенской врачебной амбулатории. В августе 2020 года губернатор Томской области выделил 81 млн рублей на капитальный ремонт школы.

В октябре 2019 года в отношении директора школы было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").