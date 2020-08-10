В Сибири занялись популяризацией своего "Золотого кольца"

НОВОСИБИРСК, 10 августа. /ТАСС/. Всероссийский конкурс туристских видеороликов "Открываем Сибирь", направленный на популяризацию туристического маршрута "Золотое кольцо Сибири", стартовал в Сибирском федеральном округе. Участники проекта смогут побороться за путевку по первому всесибирского маршруту, запуск которого запланирован на сентябрь, сообщила в понедельник пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

"Золотое кольцо Сибири" - проект всесибирского туристического маршрута, разработанный томским отделение РГО. Он призван объединить регионы федерального округа обзорным маршрутом, который позволит получить цельное представление о Сибири. Максимальная длина маршрута - 10 тыс. км. Путешествие проходит на наземном и воздушном транспорте, для туристов предусмотрены гостиницы.

"Стартовал Всероссийский конкурс туристских видеороликов "Открываем Сибирь"... Победители проекта могут стать обладателями камеры GoPro и получить в подарок фирменную атрибутику, а также побороться за главный приз - поездку по уникальному туристическому маршруту "Золотое кольцо Сибири", - сообщает пресс-служба. Прием заявок открыт до 31 октября.

Ранее автор проекта Юлия Калюжная сообщала ТАСС, что конкурс видеороликов станет одним из ключевых этапов популяризации маршрута, который охватит больше десяти регионов России. По словам Калюжной, в видеороликах участники смогут в яркой форме представить достопримечательности регионов Сибири, кроме этого, в 2021 году планируется представить маршрут "Золотое кольцо Сибири" на международных выставках.

Экскурсионная часть маршрута, путешествие по которому займет 16 дней, включает в себя интерактив с погружением в историю Сибири. В маршрут включены туристические объекты Алтая, горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области, омский заповедник "Птичья гавань", озеро Байкал и другие.