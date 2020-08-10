Жительницу Кузбасса приговорили к семи годам колонии за похищение младенца из роддома

КЕМЕРОВО, 10 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Кемерова приговорил к семи годам лишения свободы жительницу города Ленинска-Кузнецкого, которая в октябре прошлого года похитила из палаты родильного дома в Кемерове новорожденного мальчика. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

"Приговором суда женщине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима. Вину она не признала ни на [этапе] следствия, ни на суде", - сказали в пресс-службе.

Установлено, что украденного ребенка женщина планировала выдать за своего сына. Ранее она соврала своему мужу, что беременна, за несколько дней до совершения преступления он привез ее в Кемерово якобы для родоразрешения. В областном центре осужденная добилась госпитализации в больницу под предлогом лечения гинекологического заболевания.

В момент пропажи ребенка его отец подъезжал к роддому, чтобы навестить супругу, она сообщила ему о краже ребенка по телефону. На улице мужчина заметил подозрительную женщину, которая несла младенца в куртке, он остановил ее и забрал мальчика. Подозреваемая скрылась. Вскоре полицейские задержали ее на вокзале Ленинска-Кузнецкого, куда она приехала из Кемерова. По решению суда она была арестована.

Уголовное дело также было возбуждено в отношении начальника службы охраны медучреждения, который допустил в родильное отделение посторонних, ему вменялась халатность. Свою вину мужчина признал, со следствием сотрудничал. По решению суда ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.