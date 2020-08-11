В Усолье-Сибирском 11 августа начнет работу комиссия по ликвидации химического загрязнения

ИРКУТСК, 11 августа. /ТАСС/. Межведомственная комиссия по вопросам ликвидации химического загрязнения во вторник начнет работу на промышленной площадке бывшего предприятия "Усольехимром" в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Об этом на сессии Законодательного собрания Приангарья сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев.

"Со вторника начинает работать межведомственная комиссия с участием представителей министерства обороны, которое уже отправило оперативную группу, она находится на территории Усолье-Сибирского. МЧС тоже уже сегодня приступает к работам. Я встречался с руководством Росгвардии, которое также заинтересовано в той задаче, которую мы должны вместе выполнять. Представители Росатома приезжают", - сказал Кобзев.

Представители межведомственной комиссии планируют осмотреть промплощадку и провести совещание по ситуации с загрязнением. Кобзев сообщил, что Иркутскую область также планируют посетить федеральные министры, в частности министр обороны Сергей Шойгу.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тыс. человек. На промплощадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. С октября 2018 года в городе действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ. Ближайшие к "Усольехимпрому" жилые дома находятся в 2 км. Сам город расположен в 77 км от Иркутска на берегу Ангары.

Президент Владимир Путин 30 июля распорядился задействовать ресурсы всех органов власти, в том числе Минобороны, для решения экологических проблем Усолье-Сибирского. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку. Промплощадку уже взяли под охрану войска Росгвардии, специалисты Минобороны ее обследовали. В Усолье-Сибирское прибыл сводный отряд Минобороны для проведения первоочередных мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда.