Почти 139 тыс. школьников в Кузбассе будут получать бесплатные обеды с 1 сентября

КЕМЕРОВО, 11 августа. /ТАСС/. Власти Кузбасса готовы с 1 сентября 2020 года обеспечить бесплатным питанием всех учеников начальных классов в регионе. Горячие обеды по единым стандартам качества будут получать почти 139 тыс. учащихся 1-4 классов во всех школах Кемеровской области, сообщила ТАСС министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева.

"Полностью 100% младших школьников - у нас это 138 954 учащихся начальных классов - буду получать бесплатное горячее питание в школах уже с нового учебного года. На четыре месяца 2020 года у нас предусмотрено [финансирование на эти цели в размере] порядка 629 млн рублей, на 2021 год - 1,5 млрд рублей, большая часть средств выделена из федерального бюджета. Сумма одного обеда получается почти 58 рублей, за эти деньги ребенок получит полноценный горячий обед", - сказала Балакирева.

По словам министра, с учетом лучших региональных и федеральных практик разработано меню, которое будет единым для всех школьных столовых региона и будет меняться в зависимости от времени года, включая в детский рацион сезонные овощи, фрукты и другие продукты.

Как сообщается на официальном сайте министерства образования и науки Кузбасса, школы региона готовятся начать учебный год в очном режиме с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Президент России Владимир Путин в марте подписал закон о предоставлении бесплатного горячего питания учащимся начальной школы (с первого по четвертый классы). Закон подразумевает обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года. Согласно закону, учащиеся младших классов должны будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток. Финансирование будет идти за счет средств из федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы.