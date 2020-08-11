Основной очаг опасности на "Усольехимпроме" планируют устранить к сентябрю 2021

УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ /Иркутская область/, 11 августа. / ТАСС/. Цех ртутного электролиза промышленной площадки "Усольехимпрома" в Иркутской области - основной очаг загрязнения территории - ликвидируют до сентября 2021 года. Об этом сообщил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Росатома Андрей Лебедев во время посещения промплощадки во вторник.

"Полностью демонтируем здание, и в следующем году в первую очередь локализуем этот основной очаг загрязнения и миграции ртути по близлежащей территории. Это будет локализация, и цех ртутного электролиза полностью к 2021 году сделаем. Мы планируем, что вторая половина 2021 года - это уже конечная [дата], с учетом извлечения грунта и его обработки. Площадка будет приведена в безопасное состояние", - сказал Лебедев, уточнив, что ликвидации объекта состоится до 1 сентября будущего года.

Во вторник в Усолье-Сибирском начала работать межведомственная комиссия по вопросам ликвидации химического загрязнения. Члены комиссии планируют осмотреть промплощадку и провести совещание по ситуации с загрязнением.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тыс. человек. На промплощадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. С октября 2018 года в городе действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ. Ближайшие к "Усольехимпрому" жилые дома находятся в 2 км. Сам город расположен в 77 км от Иркутска на берегу Ангары.

Президент Владимир Путин 30 июля распорядился задействовать ресурсы всех органов власти, в том числе Минобороны, для решения экологических проблем Усолье-Сибирского. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку. Промплощадку уже взяли под охрану войска Росгвардии, специалисты Минобороны ее обследовали. В Усолье-Сибирское прибыл сводный отряд Минобороны для проведения первоочередных мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда.