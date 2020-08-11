На приостановленном паропроводе ТЭЦ НТЭК в Норильске начался ремонт

ТАСС, 11 августа. Ремонтные работы начались на паропроводе ТЭЦ-1 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель"), приостановленном ранее по представлению Ростехнадзора. Об этом ТАСС сообщили в компании "Норникель".

В ходе проверки 6-27 июля Ростехнадзор выяснил, что на объекте не в полном объеме проведена экспертиза промышленной безопасности, не соблюдается график планово-предупредительных ремонтов наружных паропроводов района теплоснабжения на 2020 год, наблюдаются смещения от проектного положения оси паропровода в районе озера Долгое, а также не обеспечена герметичность фланцевых соединений на задвижках в районе Медного завода и озера Долгое. Норильским городским судом работа паропровода ТЭЦ-1 - Медный завод была приостановлена на 63 дня.

"Паропровод отключен, начаты ремонтно-восстановительные работы персоналом подрядных организаций и собственными силами НТЭК. Все работы планируется завершить в установленный предписанием срок", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что специалисты НТЭК приняли меры по устранению нарушений требований промышленной безопасности.

В начале июля Ростехнадзор уже выявлял грубые нарушения требований промышленной безопасности в ходе внеплановой проверки НТЭК. В связи с угрозой причинения существенного вреда окружающей среде и здоровью людей эксплуатация шести опасных производственных объектов (ОПО) компании тогда была приостановлена на 90 суток.

29 мая на территории ТЭЦ-3 НТЭК в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. т нефтепродуктов.