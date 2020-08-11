Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки выросла почти в полтора раза, превысив 6 тыс. га

ТАСС, 11 августа. Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки выросла почти в полтора раза - с 4 225 га до 6 298 га. Больше всего она увеличилась в Красноярском крае, сообщила во вторник пресс-служба Авиалесоохраны.

"На 00:00 мск 11 августа на территории РФ действовало 126 лесных пожаров на площади 74 685 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе <...> 32 пожара на землях лесного фонда на площади 2 527 га (Красноярский край)", - говорится в сообщении. На 00:00 мск 10 августа она составляла 1 506 га.

По данным Авиалесоохраны, выросла площадь лесного пожара в заповеднике "Тунгусский" на месте падения Тунгусского метеорита в Красноярском крае - с 3 до 4 га. В Томской области, где в двух северных районах действует режим ЧС, площадь, пройденная огнем, увеличилась до 1 717 га с 1 214 га. Площадь лесных пожаров в Омской области, где в двух районах действует режим ЧС, увеличилась до 986 га с 739 га, в Иркутской области - с 766 га до 1 067 га. Зафиксирован пожар площадью 1 га на территории Алтайского края.

Неблагоприятной пожарной обстановке способствует аномальная жара, которая держится в регионах Сибирского федерального округа (СФО) уже вторую неделю. По данным синоптиков, 11 августа в районах Красноярского края сохранится температура до плюс 31 градуса, в части районов ожидается максимальная - пятая из пяти существующих классов - пожарная опасность. В Иркутской области 11-13 августа местами ожидается высокая (4-го класса) и чрезвычайная (5-го класса) пожароопасность, в Томской области и Алтайском крае с 11 по 12 августа сохраняется пожароопасность 4-го класса и аномально жаркая погода с максимальными температурами плюс 30 градусов и выше.