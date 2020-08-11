Росатом построит в Усолье-Сибирском завод по переработке опасных отходов

УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ /Иркутская область/, 11 августа. / ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" построит в иркутском городе Усолье-Сибирское завод по переработке отходов 1 и 2 класса опасности, сообщил журналистам старший офицер отдела радиационной и химической безопасности управления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) ВС РФ Евгений Вебер.

Предприятие утилизирует, в частности, 16 цистерн с токсичными веществами, обнаруженных на площадке предприятия "Усольехимпром". На промплощадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. С октября 2018 года в городе действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ. Ближайшие к "Усольехимпрому" жилые дома находятся в 2 км. Сам город расположен в 77 км от Иркутска на берегу Ангары.

"На сегодняшний день основная задача - перекачка из аварийных емкостей в новые, современные бочки 250 литровые и толстостенные стальные. Они будут складированы здесь на складе временного хранения, который уже подготовлен. В дальнейшем Росатом планирует здесь постройку своего завода по переработке отходов 1 и 2 классов опасности, на нем они все будут утилизированы должным образом с соблюдением всех экологических норм", - сказал Вебер.

По его словам, сертифицированная лаборатория на базе 27-го научного центра войск РХБ защиты уже определила, что в емкостях находится целая смесь хлорорганических веществ. "Это 1-й класс опасности, вещества оказывают негативное воздействие на центральную нервную систему и печень человека, поступают [в организм] в основном при дыхании", - сказал офицер.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживает более 76 тыс. человек. Сообщалось, что на площадке предприятия планируется разместить экотехнопарк.

Президент Владимир Путин 30 июля распорядился задействовать ресурсы всех органов власти, в том числе Минобороны, для решения экологических проблем Усолье-Сибирского. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку.