Суд приговорил жительницу томского села, заморившую сына голодом, к 12 годам колонии

ТОМСК, 11 августа. /ТАСС/. Суд приговорил жительницу села Тогур Колпашевского района Томской области к 12 годам и 3 месяцам колонии общего режима за жестокое убийство своего сына, которого она заморила голодом, сообщила во вторник пресс-служба СУ СКР по региону.

"Как установлено судом и следствием, подсудимая в период времени с сентября по декабрь 2018 года, не желая ухаживать за своим двухмесячным ребенком и исполнять свои родительские обязанности, ненадлежащим образом осуществляла его кормление, лишая пищи и воды, не выполняла рекомендации врачей по его обследованию и лечению после выписки из больницы, в результате чего наступила смерть малолетнего", - говорится в сообщении.

Уточняется, что женщина обвинялась по статьям 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним"), и ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью"). "Томский областной суд признал подсудимую виновной в совершении инкриминируемых деяний и приговорил к 12 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - отмечается в сообщении.

Как уточнили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры, погибший младенец был седьмым ребенком подсудимой. Спустя некоторое время после родов она заметила у него отставание в развитии, в связи с чем и решила убить сына. "На судебном заседании подсудимая раскаялась в содеянном, однако заявила, что от смерти сына всем будет лучше. По ее словам, заниматься ребенком у нее не было возможности с учетом наличия других детей, а также сложного материального положения", - говорится в сообщении прокуратуры.