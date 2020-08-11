Росатом определил первоочередные работы для ликвидации химобъектов в Усолье-Сибирском

УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ /Иркутская область/, 11 августа. / ТАСС/. Четыре группы мероприятий запланированы на 2020-2021 годы для ликвидации опасных химических объектов в Усолье-Сибирском. Об этом во вторник сообщил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации "Росатом" Андрей Лебедев во время посещения промплощадки

"В июне-июле текущего года силами ГК "Ростатом", Министерства обороны, МЧС РФ, Росприроднадзора было проведено дообследование промышленной площадки бывшего производства "Усольехимпром". <...> Был составлен перечень первоочередных мероприятий по ликвидации наиболее особо опасных объектов. Это четыре группы работ, которые планируются осуществить в рамках 2020 и 2021 годов", - сказал Лебедев.

По его словам, это ликвидация и рекультивация цеха ртутного электролиза, который является основным источником загрязнения ртутью и ее миграции на близлежащие территории, приведение в безопасное состояние и перетарка емкостей большого объема с токсичными отходами первого и второго классов опасности. Кроме того, стоит задача локализации так называемой подземной нефтяной линзы, которая находится в 30 метрах от реки Ангары.

"Линзы нефтепродуктов в этом году мы локализуем путем формирования противофильтрационной завесы. По берегу (есть) возможность попадания нефтепродуктов в реку Ангара. Дальше мы модернизируем каскад прудов для сбора тех нефтепродуктов, которые сегодня вытекают из дренажной трубы, ее (трубы) сбор и удаление", - рассказал первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов федерального государственного унитарного предприятия "Федеральный экологический оператор" Максим Корольков.

Также планируется консервация скважин рассолопромысла. По словам Лебедева, две наиболее опасные скважины планируется законсервировать в 2020 году, еще 10 - в 2021 году.

"Параллельно с этим представляется необходимым провести разработку полного, полноценного проекта по рекультивации всей территории. <...> Сегодня ГК "Ростатом" совместно с Минобороны разместились на площадке и приступили к организации первоочередных работ", - сказал Лебедев.

О ситуации в Усолье-Сибирском

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тыс. человек. На промплощадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. С октября 2018 года в городе действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ. Ближайшие к "Усольехимпрому" жилые дома находятся в 2 км. Сам город расположен в 77 км от Иркутска на берегу Ангары.

Президент Владимир Путин 30 июля распорядился задействовать ресурсы всех органов власти, в том числе Минобороны, для решения экологических проблем Усолье-Сибирского. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку. Промплощадку уже взяли под охрану войска Росгвардии, специалисты Минобороны ее обследовали. В Усолье-Сибирское прибыл сводный отряд Минобороны для проведения первоочередных мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда.