Ученые Большой норильской экспедиции добрались до Карского моря

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Группа ученых Большой норильской экспедиции (БНЭ), организованной Сибирским отделением Российской академии наук, добралась до места впадения реки Пясина в Карское море. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы экспедиции.

"Группа из шести ученых СО РАН преодолела более 500 км на вертолете, чтобы посетить самую северную точку своего маршрута - место впадения реки Пясина в Карское море. Лагерь БНЭ был разбит на мысе Входной возле заброшенной рыболовецкой базы, куда на протяжении нескольких лет не ступала нога человека", - говорится в сообщении.

Участники экспедиции взяли образцы почв, растений и воды в нескольких точках реки Пясина. "Во время сбора проб в полутора километрах по берегу ученые увидели тюленя: несколько раз он прятался в воду, но каждый раз возвращался на место. Вода в реке, к слову, слегка солоноватая, но чистая. Вся группа без опаски пила ее прямо из реки", - отмечает пресс-служба экспедиции. Ученые изучат углеводородный геохимический фон и геохимические аномалии.

Об экспедиции на Таймыр

Сибирское отделение Российской академии наук (РАН) впервые за последние годы отправило на Таймыр по приглашению "Норникеля" (является владельцем ТЭЦ-3) большую научную экспедицию, которая проведет масштабное изучение территории. По ее итогам ученые подготовят предложения и рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для деятельности промышленных компаний в арктическом регионе.

Опорными точками экспедиции являются бассейны рек Пясина, Норилка, Амбарное, также будет изучено озеро Пясино. Экспедиция продлится пять месяцев - с июля по ноябрь, в ее состав вошли ученые 14 институтов Сибирского отделения РАН. До конца августа ученые соберут образцы почв, растений и донных осадков. Пробы отправятся в Академгородок Новосибирска, где начнется работа в лабораториях. Первые итоги работы экспедиции ожидаются в ноябре-декабре 2020 года.