В атмосфере Омска зафиксировали 11-кратное превышение нормы содержания формальдегида

ОМСК, 11 августа. /ТАСС/. Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) зарегистрировало в Омске высокий уровень загрязнения воздуха с 11-кратным превышением предельно допустимой концентрации (ПДК) формальдегида. Об этом сообщается во вторник на сайте организации.

"Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводились на 8 стационарных постах, расположенных во всех административных округах города. 7 августа 2020 года уровень загрязнения воздуха "повышенный" (СИ (стандартный индекс - прим. ТАСС)=3 для хлорида водорода в Кировском АО). 8 августа 2020 года уровень загрязнения воздуха "очень высокий" (СИ=11 для формальдегида в Октябрьском АО)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Обь-Иртышского УГМС ТАСС уточнили, что стандартный индекс равен 1 ПДК. "То есть если индекс равен трем, то это превышение ПДК в три раза", - сказал собеседник агентства. Согласно сообщению, критерием высокого загрязнения воздуха является превышение ПДК в 10 раз.

Формальдегид - бесцветный газ с резким запахом, ядовит в больших концентрациях. При вдыхании вызывает острый бронхит вплоть до отека легких, конъюнктивит, головокружение и судороги.

В Омске регулярно происходят выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. К 2024 году город обязан, согласно майскому указу президента РФ, снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.