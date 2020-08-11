Эксперты определили, что источник дыма над Красноярском находится в 1,4 тыс. км от города

КРАСНОЯРСК, 11 августа. /ТАСС/. Задымление в Красноярске, на которое жалуются жители, связано с лесными пожарами в Якутии, в 1,4 тыс. километров от города. Об этом во вторник сообщила пресс-служба НТЦ "Космические решения".

Накануне из-за задымления, которое наблюдается над центральными районами Красноярского края, инспекторы Минэкологии края и передвижная эколаборатория перешли на усиленный режим работы. Специалисты предположили, что задымление может быть связано с действующими в соседних регионах лесными пожарами.

"Специалисты НТЦ "Космические решения" внимательно мониторили ситуацию и нашли источник задымления в 1 400 км от Красноярска. Там, на территории Якутии, бушуют лесные пожары. Самые массовые пожары зафиксированы в 2 500 км от Красноярска, однако западный ветер относит дым в наш регион", - сообщили в НТЦ.

Общая площадь природных пожаров на территории Якутии накануне превышала 250 тыс. га. С начала августа от дыма, приносимого с территорий, где действуют лесные пожары, начал страдать Якутск. На прошлой неделе специалисты Роспотребнадзора впервые выявляли превышение в городском воздухе ПДК частиц фракции РМ 10 (менее 10 микрометров). В понедельник ГУ МЧС региона сообщило об опасности задымления для 28 населенных пунктов Республики Саха (Якутия).

"На космических снимках, обработкой которых занимаются наши специалисты, это выглядит как река дыма, текущая с правобережья Лены к центральным районам Красноярского края", - сказал технический директор НТЦ "Космические решения" Алексей Борисевич, которого цитирует пресс-служба.

В самом Красноярском крае, по данным регионального лесопожарного центра на 9:00 мск вторника, действует 31 пожар на площади более 3 тыс. га. В Кежемском районе, расположенном на северо-востоке региона, введен режим ЧС в лесах.