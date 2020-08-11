Полную ликвидацию загрязнения в Усолье-Сибирском планируют завершить в 2024 году

УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ /Иркутская область/, 11 августа. / ТАСС/. Окончательная рекультивация загрязненной площадки предприятия "Усольехимпром" в Иркутской области завершится в 2024 году. Об этом сообщил во вторник врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев в эфире телеканала "Россия-24" .

"Уже сегодня есть несколько предложений от инвесторов использовать (в будущем) эту площадку. Мы определили 2024 год (для) окончания рекультивации на этой площадке. Я думаю, за три года и предприятия "Росатома", и другие госкорпорации, может быть инвесторы посмотрят, что здесь можно сделать",- сказал Кобзев.

По его словам, площадку можно использовать как производственный, промышленный ресурс для медицинского производства, в частности предприятия "Фармасинтез".

Госкорпорация "Росатом" построит в Усолье-Сибирское завод по переработке отходов 1 и 2 класса опасности. Предприятие утилизирует, в частности, 16 цистерн с токсичными веществами, обнаруженных на площадке предприятия "Усольехимпром".

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживает более 76 тыс. человек. На промплощадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. С октября 2018 года в городе действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ. Ближайшие к "Усольехимпрому" жилые дома находятся в 2 км. Сам город расположен в 77 км от Иркутска на берегу Ангары.