Число заразившихся коронавирусом в доме престарелых в Кузбассе увеличилось до 20

КЕМЕРОВО, 11 августа. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в доме-интернате для инвалидов и престарелых в городе Междуреченске Кемеровской области, где в минувшую субботу была зафиксирована вспышка заболеваемости, увеличилось до 20. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Первые десять случаев заражения были выявлены в пансионате 8 августа, один сотрудник и девять проживающих были сразу госпитализированы, а само учреждение закрыто. В понедельник, 10 августа, мэрия Междуреченска сообщила о том, что число заразившихся коронавирусом постояльцев учреждения возросло до 18.

"На сегодняшний день всего 20 заболевших (3 сотрудника и 17 проживающих). Все заболевшие получают лечение, а 95 контактных находятся под постоянным наблюдением", - рассказали в управлении.

По данным регионального оперативного штаба на вторник, в Кузбассе выявлено 4 638 случаев заражения коронавирусом, в том числе 94 - за последние сутки. 3 163 пациента выздоровели, 32 умерли, остальные находятся под наблюдением медиков.