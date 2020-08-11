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Пандемия COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в доме престарелых в Кузбассе увеличилось до 20

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора отметили, что 95 контактных находятся под постоянным наблюдением

КЕМЕРОВО, 11 августа. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в доме-интернате для инвалидов и престарелых в городе Междуреченске Кемеровской области, где в минувшую субботу была зафиксирована вспышка заболеваемости, увеличилось до 20. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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Первые десять случаев заражения были выявлены в пансионате 8 августа, один сотрудник и девять проживающих были сразу госпитализированы, а само учреждение закрыто. В понедельник, 10 августа, мэрия Междуреченска сообщила о том, что число заразившихся коронавирусом постояльцев учреждения возросло до 18.

"На сегодняшний день всего 20 заболевших (3 сотрудника и 17 проживающих). Все заболевшие получают лечение, а 95 контактных находятся под постоянным наблюдением", - рассказали в управлении.

По данным регионального оперативного штаба на вторник, в Кузбассе выявлено 4 638 случаев заражения коронавирусом, в том числе 94 - за последние сутки. 3 163 пациента выздоровели, 32 умерли, остальные находятся под наблюдением медиков.

Теги
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