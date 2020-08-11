Минприроды внесло площадку "Усольехимпрома" в реестр объектов накопленного вреда экологии

"С сегодняшнего дня полностью вся площадка [включена в реестр]. Минприроды сделало соответствующие изменения, мы это видели. Я рад, что Министерство природы России оперативно отреагировало на эту загрязненную территорию", - сказал Кобзев.

УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ /Иркутская область/, 11 августа. / ТАСС/. Минприроды РФ внесло промплощадку "Усольехимпрома" в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС). Об этом сообщил журналистам во вторник врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев.

Ранее в реестр был включен только один из цехов предприятия - цех ртутного электролиза.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тыс. человек. На промплощадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. Ликвидировать цех ртутного электролиза планируют до сентября 2021 года.

Ближайшие к "Усольехимпрому" жилые дома находятся в 2 км. Сам город расположен в 77 км от Иркутска на берегу Ангары. Президент Владимир Путин 30 июля распорядился задействовать ресурсы всех органов власти, в том числе Минобороны, для решения экологических проблем Усолье-Сибирского. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку.