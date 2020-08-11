Новосибирский молодежный театр планирует проводить спектакли на концертных площадках школ

НОВОСИБИРСК, 11 августа. /ТАСС/. Новосибирский молодежный театр "Глобус" планирует в театральном сезоне 2020-2021 гг. возобновить реализацию проекта "Театр в шаговой доступности", когда актеры сами приезжают к школьникам для показа спектаклей. В этом году с учетом требований Роспотребнадзора спектакли, показ которых планируется в выходные дни, смогут посмотреть только семьи с детьми, сообщила журналистам во вторник директор театра Татьяна Людмилина.

Проект "Театр в шаговой доступности" "Глобус" был запущен в 2012 году. В рамках проекта труппа регулярно выезжала со своими лучшими спектаклями на различные площадки Новосибирска, находящиеся в спальных районах. Однако показы спектаклей были прерваны из-за смены руководства театра.

"Несколько лет назад мне пришла такая идея в голову, что совсем не все смогут приехать из окраинных районов такого большого мегаполиса как наш город, и мы сделали проект "Театр в шаговой доступности", который очень хорошо развивали. Конечно, мы будем это продолжать", - сказала Людмилина.

Она пояснила, что сейчас в условиях пандемии коронавируса школьные классы не смогут посетить спектакли, поэтому театр планирует показывать свои постановки для семей с детьми. "Мы должны перестроиться и этот "Театр шаговой доступности" сделать семейным проектом. <...> Он будет работать в субботу, воскресенье и праздничные дни", - пояснила Людмилина.

Как рассказала журналистам министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева, для возобновления театральной программы в школах Новосибирска уже достигнута договоренность с департаментом образования мэрии города, а также с руководителями образовательных учреждений. Всего в проекте примут участие 7 школ с вместимостью залов до 500 человек.