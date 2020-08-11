Строительство международного терминала аэропорта Новосибирска начнут в августе

НОВОСИБИРСК, 11 августа. /ТАСС/. Первый этап реконструкции аэровокзала международных и внутренних линий новосибирского аэропорта Толмачево начнется в августе. Об этом во вторник на церемонии подписания контракта на выполнение работ с турецкой компанией "Ант Япы" сообщил гендиректор аэропорта Евгений Янкилевич.

"Работы начнутся уже в августе, все для этого уже делается. Тендер мы проводили достаточно долго, чтобы выбрать достойного подрядчика. Но несмотря на то, что мы долго готовились, я думаю, что вот этот первый этап мы построим достаточно быстро", - сказал Янкилевич.

Он добавил, что подготовку к реконструкции и строительству начали прошлым летом. Сам терминал - первую очередь строительства площадью 56 тыс. кв. м - обещают построить и ввести в эксплуатацию к маю 2022 года, а всю программу - к 2025 году. Общая площадь комплекса превысит 100 тыс. кв. м, пассажиропоток увеличится до 10 млн человек в год.

Представители компании "Ант Япы" сообщили, что уже восемь месяцев занимаются тендером на реконструкцию аэропорта, а также выразили надежду, что объект будет построен качественно и в срок.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, который также присутствовал на церемонии подписания, добавил, что регион планирует привлечь к реконструкции новосибирских подрядчиков, что создаст дополнительные рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

В июле турецкая компания "Ант Япы" (российское юридическое лицо зарегистрировано в Москве) выиграла аукцион на реконструкцию первого этапа аэровокзала международных и внутренних линий аэропорта Толмачево. Стоимость контракта составила 13,67 млрд рублей.

О подрядчике и аэропорте

"Ант Япы" - один из крупнейших турецких подрядчиков, работающих в Москве. Компания реализует масштабные строительные проекты различного назначения, как жилищного строительства, так и хозяйственных зданий.

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. пассажиров. В 2019 году аэропорт обслужил 6,7 млн пассажиров.