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Пандемия COVID-19

В Новосибирской области возобновили работу бани, бассейны и рестораны

С 17 августа в регионе также открываются детские сады

НОВОСИБИРСК, 11 августа. /ТАСС/. Баням, бассейнам и предприятиям общественного питания в Новосибирской области разрешено возобновить работу. Соответствующие изменения внесены во вторник в постановление правительства региона.

Открытие бассейнов, банных комплексов и залов ресторанов губернатор Андрей Травников анонсировал накануне. Официальные спортивные соревнования без зрителей проводятся с 1 августа. Также ранее возобновили свою работу аттракционы на открытом воздухе. С 17 августа возобновляется работа детских садов.

"Приостановление (ограничение) деятельности не распространяется на аттракционы на открытом воздухе, сауны, бани и душевые по предоставлению общегигиенических услуг, плавательные бассейны, дельфинарии, организаторов и участников официальных спортивных соревнований, организации, осуществляющие деятельность в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", - говорится в постановлении.

В Новосибирской области зарегистрировано 10,3 тыс. случаев коронавируса, выздоровели 8,6 тыс. человек, умерли 292 пациента.

Теги
РоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская областьПандемия COVID-19
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