В Кузбассе возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты 184 работникам

ТАСС, 11 августа. Генеральный директор промышленного предприятия в Кузбассе подозревается в невыплате заработной платы с февраля 2020 года в сумме более 13 млн рублей 184 работникам. Предприятие имело финансовую возможность выплачивать зарплату своевременно, сообщается на сайте СК РФ.

"В Кемеровской области генеральный директор коммерческого предприятия подозревается в невыплате заработной платы работникам <...> По версии следствия, в период с февраля по июнь 2020 года подозреваемый не выполнял обязательства по оплате труда перед сотрудниками предприятия. В результате 184 работника в полном объеме свыше 2 месяцев не получали заработную плату", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Частичная невыплата свыше трех месяцев и полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат"). Максимальное наказание - три года лишения свободы.

"В ходе предварительного следствия установлено, что генеральный директор имел реальную финансовую возможность производить выплаты в указанный период", - говорится в сообщении. После начала предварительного расследования руководитель начал гасить задолженность. Производственная организация занимается механической обработкой металлических изделий.