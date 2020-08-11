Население Усолья-Сибирского могут обеспечить средствами индивидуальной защиты

В пресс-службе МЧС России уточнили, что будут учтены все типы отравляющих веществ, находящихся на промплощадке "Усольехимпром"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Население, проживающее в районе промпдощадки "Усольехимпром" в Усолье-Сибирском Иркутской области могут обеспечить средствами индивидуальной защиты. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе МЧС России. "Прорабатывается вопрос обеспечения населения, проживающего в зоне возможного заражения, средствами индивидуальной защиты с учетом всех типов отравляющих веществ, находящихся на промышленной площадке", - сказали в МЧС.

С 9 августа группировка МЧС России обеспечивает безопасность проведения работ на промплощадке "Усольехимпром". В ее состав вошли аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Иркутской области, подразделение радиационно-химической защиты Сибирского спасательного центра и мобильные комплексы информирования главных управлений Красноярского края и республики Хакасия. "Основные задачи подразделений МЧС России - обеспечение безопасности работ по утилизации отходов, сосредоточенных на промплощадке, и информирование населения. В местах массового пребывания людей размещены мобильные комплексы информирования и оповещения", - сообщили в МЧС. Также проводятся штабные тренировки центра управления в кризисных ситуациях с едиными дежурно-диспетчерскими службами города Усолье-Сибирское и Усольского района. "На весь период проведения работ по ликвидации (утилизации) опасных производственных объектов на базе единой дежурно-диспетчерской службы администрации муниципального образования "Город Усолье-Сибирское" будет функционировать межведомственный оперативный штаб", - сказали в МЧС. О ситуации

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