Население Усолья-Сибирского могут обеспечить средствами индивидуальной защиты

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Население, проживающее в районе промпдощадки "Усольехимпром" в Усолье-Сибирском Иркутской области могут обеспечить средствами индивидуальной защиты. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе МЧС России.
"Прорабатывается вопрос обеспечения населения, проживающего в зоне возможного заражения, средствами индивидуальной защиты с учетом всех типов отравляющих веществ, находящихся на промышленной площадке", - сказали в МЧС.
- Минприроды внесло площадку "Усольехимпрома" в реестр объектов накопленного вреда экологии
- Полную ликвидацию загрязнения в Усолье-Сибирском планируют завершить в 2024 году
- Три из 16 предприятий останутся на площадке "Усольехимпрома"
- Ликвидация загрязнения в Усолье-Сибирском начнется с 16 цистерн с токсичными веществами
С 9 августа группировка МЧС России обеспечивает безопасность проведения работ на промплощадке "Усольехимпром". В ее состав вошли аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Иркутской области, подразделение радиационно-химической защиты Сибирского спасательного центра и мобильные комплексы информирования главных управлений Красноярского края и республики Хакасия.
"Основные задачи подразделений МЧС России - обеспечение безопасности работ по утилизации отходов, сосредоточенных на промплощадке, и информирование населения. В местах массового пребывания людей размещены мобильные комплексы информирования и оповещения", - сообщили в МЧС. Также проводятся штабные тренировки центра управления в кризисных ситуациях с едиными дежурно-диспетчерскими службами города Усолье-Сибирское и Усольского района.
"На весь период проведения работ по ликвидации (утилизации) опасных производственных объектов на базе единой дежурно-диспетчерской службы администрации муниципального образования "Город Усолье-Сибирское" будет функционировать межведомственный оперативный штаб", - сказали в МЧС.
О ситуации
Президент Владимир Путин 30 июля распорядился задействовать ресурсы всех органов власти, в том числе Минобороны, для решения экологических проблем Усолья-Сибирского. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку.
Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживает более 76 тыс. человек. На промплощадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. С октября 2018 года в городе действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ. Ближайшие к "Усольехимпрому" жилые дома находятся в 2 км.
Сам город расположен в 77 км от Иркутска на берегу Ангары.
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