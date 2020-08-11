На Алтае с лечебной базы онкодиспансера, где выявляли случаи коронавируса, сняли карантин

О выявлении коронавируса в онкодиспансере стало известно в начале июня. По данным управления Роспотребнадзора по региону, тогда положительный тест на коронавирус получили 17 медработников и 35 пациентов. Позднее онкослужба заработала в обычном режиме с соблюдением необходимых санитарных норм, однако в конце июля вспышку вируса зафиксировали в медучреждении вновь - на этот раз у 41 человека. Диспансер перевели на карантин, госпитализацию приостановили.

БАРНАУЛ, 11 августа. /ТАСС/. Карантин в отделениях лечебного подразделения онкологического диспансера в Барнауле, введенный из-за выявления случаев коронавируса, снят, учреждение возобновило работу в прежнем режиме. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

"11 августа на лечебной базе Алтайского краевого онкодиспансера снят карантин по коронавирусу - распоряжение выдано управлением Роспотребнадзора по региону. Для профилактики повторной вспышки инфекции действуют ограничительные меры: в двух клиниках оборудованы семь постов термометрии, введен обязательный масочный режим, действует запрет на посещения и нецелевое передвижение. Каждые три часа во всех кабинетах и точках общего пользования проводят влажную уборку с дезинфекцией", - сообщает пресс-служба.

Кроме того, при госпитализации пациенты обязаны иметь отрицательный анализ на коронавирус не позднее недельного срока. Его выполняет направляющая медицинская организация по месту жительства. К работе приступили 152 сотрудника с отрицательными результатами тестов на вирус. С 12 августа в онкодиспансере начнут делать операции.

На время карантина пациентов перенаправляли на плановое лечение в отделения онкоцентра на Змеиногорском тракте, в железнодорожную больницу Барнаула на операции на щитовидной железе.

В Алтайском крае, по данным оперштаба зафиксировано в общей сложности 10 185 случаев коронавируса, за последние сутки 91 случай. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 897 599 случаев заражения, выздоровели 703 175 человек, умер 15 131. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.