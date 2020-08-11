Учредители потребкооператива в Кузбассе осуждены на три года за хищение 80 млн рублей

КЕМЕРОВО, 11 августа. /ТАСС/. Суд в кузбасском Прокопьевске приговорил к трем годам лишения свободы двух местных жителей, которые учредили кредитный потребительский кооператив и обманули более 240 человек, незаконно присвоив себе около 80 млн рублей пайщиков. Осужденные пытались обжаловать приговор в Кемеровском областном суде, однако их апелляционная жалоба осталась без удовлетворения, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

"Денежные средства пайщиков злоумышленники использовали для открытия новых точек выдачи микрозаймов, агентства по доставке суши, турагентства, строительного магазина, ресторана и сауны, тратили на приобретение земельных участков и автомобилей. <…> В общей сложности потерпевшими по уголовному делу был признан 241 житель Кемеровской области. Сумма ущерба, причиненного пайщикам кооператива, составила около 80 млн рублей. Суд признал организаторов финансовой пирамиды виновными в мошенничестве и приговорил каждого из них к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что офисы кредитного кооператива работали в семи городах Кузбасса, пайщикам обещали выплату до 40% годовых. Некоторое время мошенники осуществляли выплаты за счет средств от новых клиентов. Однако через некоторое время кооператив приостановил работу, а жители Кузбасса стали обращаться в полицию, так как не смогли вернуть свои деньги.

Фигуранты дела в ходе следствия и судебных разбирательств свою вину в мошенничестве не признали, однако проведенные почерковедческие, компьютерные и бухгалтерские экспертизы подтвердили их причастность к преступлениям.