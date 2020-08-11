Армейская авиация прикрыла движение поднятых по тревоге войск на учениях в Сибири

ТАСС, 11 августа. Транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ "Терминатор" и ударные Ми-24 "Крокодил" прикрыли с воздуха движение войск, поднятых по тревоге в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях, сообщила во вторник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"В маневрах задействованы экипажи отдельного вертолетного полка ЦВО, дислоцированного под Новосибирском. Летчики выполнили поиск организованных засад условного противника на маршрутах колонн боевой техники, прикрыли с воздуха движение войск к местам погрузки на железнодорожный транспорт", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе округа, поддержку войск с воздуха оказывали 12 вертолетов.

Передвижения войск в сопровождении авиации прошли в рамках двусторонних учений 41-й и 2-й общевойсковых армий Центрального военного округа с участием более 12 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц военной техники, которые проводятся с 10 по 14 августа на четырех полигонах Сибири и Поволжья под руководством командующего округом генерал-полковника Александра Лапина.