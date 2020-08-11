Реконструкция центрального парка Красноярска, основанного в XIX веке, займет 2-2,5 года

КРАСНОЯРСК, 11 августа. Реконструкция красноярского Центрального парка имени Горького, основанного в 1828 году, займет 2-2,5 года. На время реконструкции парк не будет закрываться полностью, сообщила на пресс-конференции во вторник вице-президент "Русала" (компания-инвестор проекта) Елена Безденежных.

Во вторник был объявлен открытый международный конкурс на разработку концепции развития парка. Он пройдет в два этапа и завершится в средине декабря.

"Мы ожидаем окончания работ [через] 2-2,5 года. К сожалению, пандемия (коронавируса - прим. ТАСС) отодвинула нас - и по самому конкурсу, и по реализации проекта на полгода", - сообщила Безденежных. По ее словам, по условиям конкурса на период реконструкции парк не должен закрываться полностью. Она отметила, что объем инвестиций в реконструкцию парка может составить 500 млн рублей, подчеркнув при этом, что эта цифра рассчитывалась около двух лет назад и может измениться в зависимости от представленной концепции - как в большую, так и меньшую сторону.

В свою очередь мэр Красноярска Сергей Еремин отметил, что парк должен быть мультифункциональным и рассчитанным на разный отдых горожан. "Модернизация Центрального парка - это большая мечта всех красноярцев. После реконструкции он должен представить новый уровень благоустройства. Нам нужно превратить парк в образцовое пространство", - подчеркнул он. В 2019 году компания подписала соглашение с городской администрацией о развитии Центрального парка.

Центральный парк расположен на 15 га в исторической части Красноярска, он основан в 1828 году как городской сад. При его создании была огорожена часть соснового леса. Сегодня это одно из мест отдыха горожан, здесь расположены сцены и аттракционы, в том числе старейшая в России детская железная дорога. Парк имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.