Томский госуниверситет начнет учебный год в дистанционном формате из-за пандемии

ТОМСК, 11 августа. /ТАСС/. Руководство Томского государственного университета (ТГУ) приняло решение начать учебный год в формате дистанционного образования из-за пандемии коронавируса. Планируется, что до ноября студентов ждут только онлайн-лекции, сообщается во вторник в Twitter вуза.

Прошлый учебный год из-за пандемии коронавируса университеты Томска, в том числе ТГУ, заканчивали в дистанционном формате. По рекомендации Минобрнауки на дистанционный формат они перешли с 16 марта.

"Уважаемые студенты, появилась первая информация о начале учебного года. Начинаем в дистанционном формате. Первые два месяца у всех курсов будут только лекции - и только онлайн. Выходить на очную учебу и заезжать в общежития будем постепенно. К следующей неделе будет готов предварительный график возвращения - мы поделимся им сразу, как получим", - говорится в сообщении вуза.

ТГУ был основан в 1878 году как Императорский Томский университет и стал первым высшим учебным заведением в азиатской части России. В настоящее время это классический университет исследовательского типа, центр науки, образования и инноваций, входит в число университетов - лидеров федерального проекта 5-100. В структуре университета - 20 факультетов и учебных институтов, три НИИ и 38 центров довузовской подготовки, в вузе обучаются более 16 тыс. студентов.

Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Томской области начал действовать 31 марта. Последний раз режим ограничений продлевался до 31 августа. В июле томские власти начали постепенно снимать действующие ограничения. Так, с 21 июля возобновили работу летние веранды ряда заведений общепита в Томске, с 22 июля - автошколы, с 27 июля - музеи и парки аттракционов, а с 28 июля - фитнес-клубы и бассейны. Также 1 сентября состоятся торжественные линейки в школах региона.

По последним данным регионального оперштаба, коронавирусной инфекцией в Томской области заразились 4 738 человек, 3 329 человек выздоровел, 48 пациентов умерли.