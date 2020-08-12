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В Красноярском крае более 100 полицейских разыскивают пропавшую девочку

Девятилетняя девочка пропала накануне вечером

КРАСНОЯРСК, 12 августа. /ТАСС/. Малолетняя девочка пропала в городе Дивногорске в Красноярском крае, в ее поисках задействованы более 100 сотрудников полиции. Об этом в среду сообщила пресс-служба краевого главка МВД.

"Личный состав ОВД поднят по тревоге на поиск пропавшей девятилетней девочки. Оперативно созданы поисковые группы, в которые вошли сотрудники по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, а также волонтеры. На месте поиска развернут мобильный оперативный штаб. Всего в поисках принимают участие более 100 сотрудников ОВД", - сообщили в главке полиции.

По данным пресс-службы, ребенок пропал накануне вечером. Мать сообщила в полицию, что девочка ушла в неизвестном направлении из места проживания в садовом некоммерческом товариществе "Березка" в Дивногорске и не вернулась. Ориентировка на ребенка разослана всем нарядам полиции.

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