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Пропавшую в пригороде Красноярска девочку нашли

Ее жизни и здоровью ничего не угрожает

КРАСНОЯРСК, 12 августа. /ТАСС/. Полицейские нашли девятилетнюю девочку, пропавшую во вторник в Дивногорске. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

"Она найдена полицейскими на одном из соседних участков. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время она будет передана родителям", - сообщили в главке полиции.

Накануне вечером ее мать обратилась в полицию с сообщением о пропаже ребенка. Были созданы поисковые группы, в которые вошли сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, а также волонтеры. На месте поиска был развернут мобильный оперативный штаб. Всего в поисках принимали участие около 200 сотрудников ОВД.

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