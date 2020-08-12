В ТГУ начнут учебный год в традиционном формате с элементами "удаленки"

ТОМСК, 12 августа. /ТАСС/. Томский государственный университет (ТГУ) принял решение начать учебный год в обычном формате, но в первое время некоторые элементы онлайн-обучения будут сохраняться, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе вуза.

Прошлый учебный год из-за пандемии коронавируса университеты Томска, в том числе ТГУ, заканчивали в дистанционном формате. По рекомендации Минобрнауки на дистанционный формат они перешли с 16 марта. 11 августа вуз объявил студентам о начале нового учебного года в дистанционной форме - лекции должны были проходить в режиме онлайн в сентябре и октябре.

"Новый учебный год начнется в очном формате, но элементы дистанционного обучения первое время будут сохраняться. Переходить к очной форме обучения и заселять студентов в общежития начнем постепенно", - сказала собеседница агентства.

К началу следующей недели вуз составит график возвращения на очную форму обучения, а также решит вопросы по работе с иностранцами, которые в настоящее время не могут вернуться в Томск.

ТГУ был основан в 1878 году как Императорский Томский университет и стал первым высшим учебным заведением в азиатской части России. В настоящее время это классический университет исследовательского типа, центр науки, образования и инноваций, входит в число университетов - лидеров федерального проекта 5-100. В структуре университета - 20 факультетов и учебных институтов, три НИИ и 38 центров довузовской подготовки, в вузе обучаются более 16 тыс. студентов.

Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Томской области начал действовать 31 марта. Последний раз ограничения продлевались до 31 августа, но в июле их начали частично снимать. Так, с 21 июля возобновили работу летние веранды ряда заведений общепита в Томске, с 22 июля - автошколы, с 27 июля - музеи и парки аттракционов, а с 28 июля - фитнес-клубы и бассейны. Также 1 сентября состоятся торжественные линейки в школах региона. По последним данным регионального оперштаба, коронавирусной инфекцией в Томской области заразились 4 738 человек, 3 329 человек выздоровелм, 48 пациентов умерли.