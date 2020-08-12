Потенциальные резиденты Красноярской технодолины готовы вложить более 6,6 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 12 августа. /ТАСС/. Компании - потенциальные резиденты Красноярской технологической долины, создаваемой особой экономической зоны промышленно-производственного типа - готовы вложить в ее развитие более 6,6 млрд рублей в течение трех лет. Об этом в среду сообщила пресс-служба "Корпорации развития Енисейской Сибири".

Правительство РФ в августе опубликовало проект постановления о создании особой экономической зоны. Сейчас проводятся общественные обсуждения проекта документа, независимая антикоррупционная экспертиза.

"На сегодняшний день получены подтверждения от шести потенциальных компаний-резидентов, которые намерены инвестировать более 6,6 млрд руб. в течение трех лет и создать не менее 1 700 рабочих мест. На территории ОЭЗ планируется производство промышленного оборудования для ресурсодобывающей отрасли и металлургии, а также производство продукции для авиа- и машиностроения", - говорится в сообщении. Ожидаемый объем налоговых отчислений превысит 6,5 млрд рублей к 2030 году.

Ранее сообщалось, что правительство края направит до 2027 года более 938 млн рублей в создание инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры для ОЭЗ "Красноярская технологическая долина".

Компания "Русал" и правительство Красноярского края подписали соглашение об открытии особой экономической зоны промышленно-технологического типа "Красноярская технологическая долина". Проект будет реализовываться в рамках масштабного проекта "Енисейская Сибирь". Предполагается создать вокруг крупных предприятий - Красноярского алюминиевого завода и Богучанского алюминиевого завода - комплекс перерабатывающих производств, чтобы выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Это будет способствовать увеличению доли экспорта по отдельным видам продукции из алюминиевых сплавов, а также созданию порядка 1,2 тыс. новых рабочих мест. К участию в проекте приглашаются иностранные инвесторы.

Инвестиционный проект "Енисейская Сибирь", объединяющий Хакасию, Туву и Красноярский край в рамках единой экономической зоны, был инициирован в конце 2017 года. 27 марта 2019 года было подписано специальное распоряжение правительства РФ об одобрении комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь". Объем инвестиций в проект до 2027 года оценивается в сумму порядка 2 трлн рублей.