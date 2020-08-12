В Красноярске зафиксировали превышение ПДК вредных веществ в воздухе от лесных пожаров

КРАСНОЯРСК, 12 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор зафиксировал превышение содержания мелкодисперсных частиц в воздухе Красноярска в 2-3,1 раза по сравнению с предельно допустимыми среднесуточными концентрациями. Задымление в Красноярске возникло в результате лесных пожаров, сообщила в среду пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"В городе Красноярске сохраняется задымление атмосферного воздуха в результате лесных пожаров. <…> Зарегистрированы превышения гигиенических нормативов по содержанию взвешенных частиц РМ 10 (мелкодисперсные частицы размером не более 10 микрометров) по среднесуточным концентрациям до 2,0 ПДКсс (среднесуточные предельно допустимые концентрации), взвешенных частиц РМ 2,5 - до 3,1 ПДКсс", - говорится в сообщении.

Всего в течение суток было проведено 72 исследования воздуха. Превышений концентрации по другим веществам не зафиксировано.

По оперативной информации, на утро среды в крае действуют 36 лесных пожаров на площади около 4,5 тыс. га. Лес горит в Кежемском, Эвенкийском, Богучанском, Мотыгинском, Енисейском, Туруханском, Тасеевском и Тюхтетском районах.

Летом прошлого года из-за крупных лесных пожаров в труднодоступных районах края в регионе вводился режим ЧС. Также в Красноярске и ряде других населенных пунктов летом прошлого года фиксировались сильные задымления.