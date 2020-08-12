В Республике Алтай открыли центр развития компетенций учителей начальных классов

ТАСС, 12 августа. Педагоги Республики Алтай смогут повышать профессиональный уровень через онлайн-обучение на площадке регионального центра развития компетенций учителей начальных классов "КомпАс", который сегодня открылся на базе Горно-Алтайского педагогического колледжа. Такая подготовка позитивно скажется на всей системе образования региона, сообщила на открытии замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева, находящаяся в регионе в рабочей поездке.

"Подготовка учителей - один из приоритетов и Минпросвещения и региональной системы образования. От того, как будет организована подготовка учителей, как будет организовано последующее их сопровождение, во многом будет зависеть качество образования, содержание и методики, с которыми учителя приходят (в школы). Это очень хорошая ступень в развитии колледжа и важная веха в развитии всей системы образования", - сказала Васильева.

По словам и. о. заместителя председателя правительства Республики Алтай Динары Култуевой, для системы образования региона открытие центра стало значимым явлением, педколледж - региональная кузница кадров для начальной школы и стремления педагогов к совершенствованию были признаны на федеральном уровне. Центр создан на средства гранта на выполнение мероприятий по поддержке инноваций в образовании профильной целевой программы в рамках госпрограммы РФ "Развитие образования, софинансировали проект региональный бюджет и колледж.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона, проект призван обеспечить условия для эффективного использования в общеобразовательных организациях Республики Алтай технологий онлайн-обучения и собственных онлайн-курсов. На базе центра обеспечены условия для развития профессиональных компетенций педагогов в сфере онлайн-образования. В центре будет апробирована технология каскадной модели формирования и развития компетенций учителей - это модель оперативного реагирования на задачи информационно-образовательной среды. Также в рамках работы центра будет расширено экспертное сообщество по компетенции WorldSkills "Преподавание в младших классах".

В пресс-службе правительства региона отмечают, что центр был необходим - онлайн-обучение, формирование ИТ-компетенций и дистанционные формы обучения позволят учителям шагать в ногу со временем. Всего в школах Республики Алтай работает 171 учитель начальных классов, 97% из них - выпускники Горно-Алтайского педколледжа.