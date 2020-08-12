На площади Калинина в Новосибирске установят стелу "Город трудовой доблести"

НОВОСИБИРСК, 12 августа. /ТАСС/. Жители Новосибирска выбрали площадь Калинина в Заельцовском районе города, где сосредоточены крупные предприятия оборонной промышленности, для установки стелы "Город трудовой доблести". За эту площадку было отдано 47% голосов, сообщил вице-мэр Новосибирска Артем Скатов на официальной странице в Facebook.

Жители Новосибирска с 20 июля по 5 августа подавали предложения по месту установки стелы в честь присвоения столице СФО почетного звания "Город трудовой доблести", в результате чего были отобраны три территории для размещения памятника.

"Подведены итоги опроса новосибирцев. <...> Почти половина голосов (47%) отдана за площадь Калинина. <...> Заельцовский и Калининский районы - сосредоточие предприятий оборонки и площадь Калинина - хорошее место для монумента", - сообщил Скатов, добавив, что именно здесь в годы войны размещался новосибирский приборостроительный завод, производящий оптические прицелы, а также ряд других крупных производств.

Он отметил, что выбор горожанами площади Калинина в качестве места установки памятника позволит начать полноценное благоустройство площади и навести порядок на прилегающих улицах. Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что работы по установке стелы профинансируют из городского бюджета, однако он не исключил, что власти обратятся за помощью к новосибирцам, чтобы горожане чувствовали себя причастными к строительству.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 20 городам. В перечень вошли Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.