Фестиваль "Музей для людей" в Новосибирске посвятят гостеприимству в период пандемии

НОВОСИБИРСК, 12 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль "Музей для людей", проведение которого запланировано в сентябре в Новосибирском государственном краеведческом музее, в этом году состоится онлайн и будет посвящен теме музейного гостеприимства и вопросам безопасности в период пандемии. Об этом ТАСС сообщил директор краеведческого музея Андрей Шаповалов.

"У нас старт [фестиваля] вторая декада сентября. Фестиваль будет переведен в онлайн-формат. Он должен был быть посвящен музейным программам, но сейчас мы думаем, что важно говорить о "новом гостеприимстве", потому что в связи с коронавирусом стало очевидно, что, то гостеприимство, которое мы раньше практиковали, трансформировалось в безопасность [при посещении музеев]", - сказал Шаповалов.

Он пояснил, что в период пандемии стало важно не то, насколько содержательная экспозиция в том или ином музейном комплексе, а то, насколько он безопасен. В связи перед музеями всего мира встает вопрос, каким должно быть музейное гостеприимство в этих новых условиях. Шаповалов добавил, что онлайн-формат, в котором пройдет будущий фестиваль позволит привлечь к обсуждению гораздо больше экспертов отрасли из разных стран.

"В онлайне мы сможем фактически работать с любыми спикерами со всего мира, нам никого не нужно везти из Австралии или Южной Америки, нам их нужно только подключить, поэтому с точки зрения содержания не исключено, что это будет даже интереснее", - отметил собеседник агентства.

Первый международный фестиваль "Музей для людей" в Новосибирске был учрежден в 2018 году при поддержке регионального министерства культуры. Тогда его посетили более 100 музейных специалистов из 14 регионов России, а также Кореи и Германии. Программа фестиваля состоит из дискуссионной и конкурсной частей. В рамках конкурсной программы музеи представляют свой опыт в области продвижения культурных и социальных проектов.