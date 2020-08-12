Минпросвещения: ни одну школу в РФ не закрывали во время ограничений из-за пандемии

ТАСС, 12 августа. Все школы России удалось сохранить в работоспособном состоянии за время перехода на дистанционное образование в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила в среду на Августовском совещании педработников Республики Алтай замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева, находящаяся в регионе в рабочей поездке.

"Система образования оказалась вынуждена перейти массово на дистанционное образование, с чем мы, уважаемые коллеги, справились с успехом - ни одна школа [в РФ] не была закрыта", - сказала Васильева, обращаясь к учителям.

По ее словам, сейчас перед системой образования, которая никогда не оставалась в стороне от общенациональной политики, стоят серьезные задачи. Васильева подчеркнула, что на сегодня определяющий вектор работы - указ президента РФ о национальных целях развития страны до 2030 года.

Она отметила, что у образовательной системы в рамках указа есть серьезные инструменты работы, в частности нацпроект "Образование", региональные, целевые программы, которые начнут реализовывать или продолжатся с нового учебного года.

Среди важнейших проектов замминистра просвещения выделила проект "Современная школа", в рамках которого создаются новые учебные места, продолжится и будет развиваться тема оснащения школ, в том числе сельских. Также она отметила проект "Успех каждого ребенка", который направлен не только на создание новых мест дополнительного образования, но и на создание центров поддержки детской одаренности, формирование новых моделей дополнительного образования.