Около 10 самолетов и вертолетов имитировали атаку противника на командный пункт в Кузбассе

ТАСС, 12 августа. Около 10 самолетов-разведчиков Су-24МР и вертолетов Ми-8МТВ и Ми-24П имитировали атаку условного противника на командный пункт в Кемеровской области в ходе двусторонних учений 41-й общевойсковой и 2-й гвардейской общевойсковой армий Центрального военного округа (ЦВО). Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой округа.

По легенде учений условным противников был спланирован массированный ракетно-авиационный удар по командному пункту и объектам инфраструктуры.

"Для имитации воздушных целей было задействовано около 10 единиц авиационной техники, среди которой были самолеты-разведчики Су-24МР, а также вертолеты Ми-8МТВ и Ми-24П, а также около 500 военнослужащих", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что для отражения атаки авиации условного противника привлекались средства ПВО. Военнослужащие совершили марш в заданный район, где провели развертывание и маскировку зенитных ракетных комплексов "Оса", "Бук-М2". При входе в зону поражения воздушные цели были уничтожены электронными пусками.

Крупнейшие в этом году двусторонние учения 41-й общевойсковой и 2-й гвардейской общевойсковой армий с участием более 12 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц военной техники проходят с 10 по 14 августа на четырех полигонах Сибири и Поволжья. Маневрами руководит командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.