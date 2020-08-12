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Пандемия COVID-19

Валовой региональный продукт Новосибирской области снизится в 2020 году на 8%

Министр экономического развития региона Лев Решетников сообщил, что к показателям ВРП 2019 года область сможет вернуться минимум через три года

НОВОСИБИРСК, 12 августа. /ТАСС/. Объем валового регионального продукта (ВРП) Новосибирской области в 2020 году в связи с последствиями пандемии коронавируса сократится на 8%. Об этом в среду сообщил журналистам министр экономического развития Лев Решетников.

"Мы пока в соответствии с нашими прогнозами оцениваем итоги этого года как минус 8% к ВРП примерно. Мы видим, что сейчас ситуация стабилизируется", - сказал министр.

Он добавил, что в министерстве ожидали более пессимистичных результатов, так как в экономике Новосибирской области велика доля услуг - более 50%. В кризис эта отрасль пострадала больше всего. Министр отметил, что к показателям 2019 года, когда ВРП составлял 1,289 трлн рублей, регион сможет вернуться минимум через три года. При этом в прошлом году показатель вырос относительно 2018 года на 2,9%.

Режим ограничений, связанный с пандемией нового типа коронавируса, в Новосибирской области был введен 31 марта и частично действует до сих пор.

Теги
РоссияНовосибирская областьПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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