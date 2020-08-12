В Минпросвещения РФ предостерегли регионы от сокращений выплат за классное руководство

ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 августа. /ТАСС/. Российские регионы не должны сокращать выплаты учителям за классное руководство наравне с вводимыми 1 сентября доплатами за счет федерального бюджета. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время видеоприветствия в рамках августовского совещания педагогических работников Республики Алтай.

"В соответствии с поручением президента РФ с 1 сентября все классные руководители получат дополнительную выплату в размере 5 тыс. рублей. При этом никакие региональные, муниципальные выплаты не должны быть ни сокращены, ни уменьшены. Это мы будем контролировать. Просьба: если какие-то изменения будут в части региональных или муниципальных выплат за классное руководство, обязательно нас информировать, мы эту ситуацию поправим", - заявил министр.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что классным руководителям в школах надо с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату в размере не менее 5 тыс. рублей.