Школьников младших классов в Алтайском крае обеспечат горячими обедами

БАРНАУЛ, 12 августа. /ТАСС/. Учеников младших классов в Алтайском крае обеспечат горячими обедами в новом учебном году, сообщили ТАСС в управлении печати и массовых коммуникаций региона.

"В общей сложности, начиная с нового учебного года, в крае питание будут получать дополнительно 119 тыс. учащихся. В крае для обеспечения горячим питанием школьников 1-4 классов провели мероприятия с управлением Роспотребнадзора по региону: сделана паспортизация всех столовых, пищеблоков, посадочных мест. Закуплено необходимое количество посуды и мебели", - сообщили в ведомстве.

По данным Минобрнауки региона, закуплено специальное технологическое оборудование для кухни, заканчиваются ремонты столовых. На все эти цели направлено 50 млн рублей. Финансирование новых расходов будет вестись за счет федерального, краевого и муниципального бюджетов.

Идею сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы президент России озвучил в январе в послании Федеральному собранию. В марте глава государства подписал закон, которые подразумевает обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года. Согласно закону, учащиеся младших классов должны будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток. Финансирование будет идти за счет средств из федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы.