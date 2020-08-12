Более 18 млрд рублей господдержки получил бизнес Новосибирской области в связи с пандемией

НОВОСИБИРСК, 12 августа. /ТАСС/. Предприниматели Новосибирской области за последние четыре месяца получили 18,37 млрд рублей господдержки на восстановление бизнеса в связи с последствиями пандемии коронавируса. Большая часть средств, порядка 17 миллиардов рублей, направлена из федерального бюджета. Об этом в среду сообщил журналистам министр экономического развития региона Лев Решетников.

"Итоговая сумма, которая у наших компаний осталась в качестве мер господдержки, это примерно - опять же предварительные расчеты, <…> эти данные у нас уточняются - 18,374 млрд рублей", - сказал министр.

Он пояснил, что в числе мер страховые взносы на сумму 9 млрд рублей, льготные кредиты по программам банков в объеме 6,29 млрд рублей, субсидии - 1,9 млрд рублей и списанные налоги - 1,17 млрд рублей.

Решетников отметил, что для улучшения ситуации в сфере бизнеса необходимо продлить меры господдержки, уточнить и расширить общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) пострадавших компаний. В частности, министр отметил, что власти принимали дополнительные меры по новосибирскому зоопарку, который также является ботаническим садом.

Режим ограничений, связанный с пандемией нового типа коронавируса, в Новосибирской области был введен 31 марта и частично действует до сих пор.