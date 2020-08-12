В атмосфере Омска зафиксировали восьмикратное превышение нормы по сероводороду

ОМСК, 12 августа. /ТАСС/. Центр экологического мониторинга Омска второй раз с начала августа зафиксировал в атмосфере превышение нормы содержания сероводорода. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минприроды, в ночь на среду было выявлено восьмикратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) этого вещества.

В Омске регулярно происходят выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. К 2024 году город обязан, согласно майскому указу президента России Владимира Путина, снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.

"Передвижная эколаборатория проводила отбор проб в Советском округе в зоне влияния потенциального источника выбросов. По результатам отбора проб воздуха зафиксированы превышения по сероводороду в пяти точках до восьми ПДК", - сказали в пресс-службе.

В Минприроды отметили, что результаты измерений переданы в Росприроднадзор, Роспотребнадзор и Омскую межрайонную природоохранную прокуратуру, так как предполагаемый источник выбросов подлежит федеральному экологического надзору.

Масштабное загрязнение атмосферы Омска произошло в ночь с 5 до 6 августа. Тогда после массовых жалоб жителей города на неприятный химический запах были проведены замеры, которые в трех из пяти округов города показали превышение ПДК сероводорода.