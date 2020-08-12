Число заразившихся коронавирусом в Омской области превысило 8 тысяч

ОМСК, 12 августа. /ТАСС/. Общее количество заразившихся коронавирусом в Омской области превысило 8 тыс. Как сообщила в среду пресс-служба регионального Минздрава, за прошедшие сутки в регионе было выявлено 106 случаев заражения, 4 человека умерли.

"За прошедшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 106 жителей региона. Общее количество заболевших коронавирусной инфекцией за весь период - 8 067 <…>. Количество выздоровевших за сутки увеличилось так же на 106, таким образом, в Омской области от начала эпидемии болезнь победили 5 015 человек. Пополнилась и печальная статистика - за сутки скончались 4 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, в скорбном списке теперь фигурируют 106 фамилий", - сказали в пресс-службе.

Омская область находится на втором этапе отмены ограничительных мер. С 12 июня рестораны и кафе открыли летние веранды и террасы, небольшие отели, гостиницы и базы отдыха с фондом до 20 номеров начали принимать местных жителей, которые получили возможность отправиться в туры по региону. 22 июня начали работать детские сады, а с 6 июля открылись фитнес-клубы и пришкольные детские лагеря.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 20,3 млн человек, более 741 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 902 701 случай заражения, выздоровели 710 298 человек, умерли 15 260. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.