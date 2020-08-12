Эксплуатацию трех складов ГСМ "Красавиа" приостановили из-за нарушений промбезопасности

КРАСНОЯРСК, 12 августа. /ТАСС/. Эксплуатация трех складов ГСМ авиакомпании "Красавиа", расположенных в северных Таймырском и Эвенкийском районах Красноярского края, приостановлена на 90 суток из-за нарушений требований промышленной безопасности. Об этом сообщило в среду Енисейское управление Ростехнадзора.

"В ходе проверки трех ОПО (опасных производственных объектов - прим. ТАСС) III класса опасности - "Склад ГСМ п. Ванавара", "Склад ГСМ (расходный) п. Хатанга" и "Склад ГСМ п. Хатанга" выявлены многочисленные, в том числе грубые, нарушения действующего законодательства в области промышленной безопасности <...>. Применены меры воздействия, предусмотренные частью 3 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, заключающиеся в приостановлении эксплуатации трех ОПО предприятия на срок 90 суток", - сообщили в управлении.

По данным управления, на объектах в эксплуатацию были допущены сооружения, фактический срок службы которых превышает 20 лет, не было внесенных в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. Резервуарные парки хранения светлых нефтепродуктов не оснащены средствами автоматического контроля и обнаружения утечек. Резервуары, предназначенные для хранения легковоспламеняющихся жидкостей, не оборудованы контрольно-измерительными приборами, отсутствуют резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварии, к работе на объектах допущены лица, не прошедшие ежегодный медицинский осмотр.

Авиакомпания "Красавиа" занимается внутрирегиональными и внутримуниципальными перевозками в Красноярском крае, а также совершает перелеты в соседние регионы Сибирского федерального округа и на Крайний Север. Владелец 100% акций АО "Красавиа" - Красноярский край.